غلق مسطح كوبري سمير غانم في القاهرة الجديدة.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع رصف مسطح كوبري سمير غانم، في الاتجاه القادم من مناطق الطريق الدائري، اتجاه محور نجيب محفوظ، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلي للمسطح.

وتنفذ تلك الأعمال لمدة 54 ساعة فقط ليلاً ونهاراً، اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 18/ 12/2022، وحتى الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022، وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

استكمال حركة المركبات بالطريق الدائرى ثم الدخول يميناً بطريق السويس، ثم الدخول يميناً من جانب الميراج مول، وإستكمالاً بمحور مصطفى كامل ثم الدخول يميناً وصولاً بمحور نجيب محفوظ.

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.