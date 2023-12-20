غلق مسطح كوبري جيهان السادات لمدة 30 يومًا.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة 4 بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين، مما يستلزم الغلق الكلي لمسطح كوبرى جيهان السادات.

وتنفذ تلك الأعمال لمدة 30 يومًا ليلاً ونهاراً، اعتبارًا من الساعة 12,05صباح يوم الجمعة الموافق 22/12/2023، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

-للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية، فيسارًا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربي.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.