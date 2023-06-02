غلق محور 26 يوليو بالاتجاهين.. تعرف على المواعيد والطرق البديلة

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل ، للقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل الكائنة بمحور 26 يوليو.

ويستلزم الغلق الكلي لمحور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لمدة يوم واحد، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2/6/2023، حتى الساعة 12 مساءً بذات اليوم.

وتجرى بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر إتجاه نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو: حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه، وترغب بالسير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو، الذي تم تمهيده ورفع كفاءته، واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

الاتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر: حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو، واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتور.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.