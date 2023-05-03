غلق محور صلاح سالم لأعمال الرصف.. تعرف على تحويلات المرور

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمحور صلاح سالم بالاتجاه القادم من ميدان حسن الأنور، اتجاه كوبري السيدة عائشة بالوصلة من وحدة تراخيص عين الصيرة، وحتى محطة وقود التعاون لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق.

وتكون مدة تنفيذ تلك الأعمال 45 يومًا ليلاً ونهاراً اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا، يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

-القادم من ميدان حسن الأنور إستكمال السير بمحور صلاح سالم “التوسعة المستحدثة” فيمينًا خلف نادى الأبطال للقوات المسلحة “الطريق المستحدث”، اتجاه شارع عين الحياة فالدوران والعودة من أسفل كوبري متحف الحضارة، اتجاه صلاح سالم وكوبرى السيدة عائشة.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.