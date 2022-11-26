«غلق محور شينزو آبي» لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإجراء تجربة ميدانية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية.

ويستلزم غلق كلي لمحور شينزو آبى فيما قبل كوبرى سبيل المؤمنين، وإجراء بعض التحويلات المرورية للقادم من محور الشهيد تجاه طريق السويس.

وكذا استقطاع مسافة بمحور شينزو آبى إتجاه محور الشهيد مع عدم الغلق الكلي، وذلك لتنفيذ أعمال حفر وصب عدد من القواعد الخرسانية بالجزيرة الفاصلة بين “الطريق الداعم – الطريق السريع عن الطريق”، وتحويل حركة المرور إلى الطريق الداعم ثم الخروج مرة أخرى إلى الطريق السريع.

وتكون مدة الأعمال على مدار 48 ساعة بدءً من الساعة 12 صباحًا، يوم السبت الموافق 26 الجاري حتى الانتهاء من الأعمال فى تمام الساعة 6 صباحًا.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.