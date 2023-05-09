غلق محور «شينزو آبي» لاستكمال المونوريل.. تعرف على التحويلات المرورية

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو آبي اتجاه طريق السويس مناطق مدينة نصر.

ويتطلب تنفيذ الغلق الكلي لمحور شينزو آبي المتجه لطريق السويس في الوصلة قبل كوبري سبيل المؤمنين حتى بعد الكوبري، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

المتجه لطريق السويس من محور شينزو آبى يسلك يميناً طريق الخدمة، فيما قبل أسفل كوبرى سبيل المؤمنين واستكمال سير المركبات بطريق الخدمة فيسارًا اتجاه محور شينزو آبي مرة أخرى إتجاه طريق السويس.

وتكون مدة تنفيذ الأعمال اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023، ولمدة 12 يومًا ليلاً ونهاراً.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.