غلق محور شينزو آبي بسبب «المونوريل».. تعرف على تحويلات المرور

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية في محور شينزو أبي بمحافظة القاهرة، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال خاصة بصب أساسات عميقة خاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو أبي في الطريق المتجه إلى طريق السويس بمنطقة مدينة نصر.

ويترتب عليه الغلق الكلي لطريق الخدمة بمحور شينزو أبي المتجه لطريق السويس في الوصلة من فيما قبل كوبري سبيل المؤمنين، بمسافة 60 متر حتى فيما بعد الكوبرى مباشرة، وتحويل الحركة المرورية من طريق الخدمة بمحور شينزو أبي إلى الطريق الرئيسي المتجه إلى طريق السويس.

وتكون مدة تنفيذ الأعمال لمدة 48 ساعة “ليلًا ونهارًا” بداية من الساعة 12,00 صباحًا بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 2/6/2023، على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.