غلق محور «شينزوأبي» لاستكمال «مونوريل العاصمة».. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل أسفل كوبري سبيل المؤمنين فيما بين الاتجاهين للكوبري بمحور شينزوأبى المتجه إلى طريق السويس.

ويتطلب غلقًا كليًا لمحور شينزوأبى في الوصلة من قبل كوبرى سبيل المؤمنين حتى بعد الكوبري، وتحويل الحركة المرورية على النحو التالي:

-المتجه إلى طريق السويس من محور شينزوأبى يسلك يمينًا طريق الخدمة فيما قبل أسفل كوبرى سبيل المؤمنين، واستكمال سير المركبات بطرق الخدمة فيسارًا اتجاه محور شينزوأبى مرة أخرى تجاه طريق السويس.

وتكون

تنفيذ الأعمال ابتداءًا من الساعة 12,05 صباح يوم السبت الموافق 22/4/2023، ولمدة 30 يومًا على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الإنتهاء من الأعمال.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.