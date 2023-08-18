غلق محور حسب الله الكفراوي في القاهرة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوي بمنطقة نيركو المعادي عند تقاطعه مع شارع المتنبي، مما يستلزم الغلق الكلي لمحور حسب الله الكفراوي.

وتنفذ الأعمال في مدة زمنية ليلتان ليلًا فقط يومي الجمعة والسبت الموافقين 18و19 من الشهر الجاري، ابتداءً من الساعة 12.05 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

وتجري تحويلات مرورية على النحو التالي:

-القادم من محور حسب الله الكفراوي، يسلك منزل كوبرى حسب الله الكفراوي، تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادي.

-القادم من شارع اللاسلكي، يسلك شارع نجيب محفوظ (مساكن نيركو) فمناطق الأوتوستراد.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.