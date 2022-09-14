غلق محور جمال عبدالناصر بالقاهرة الجديدة.. اعرف تحويلات المرور

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة غلقًا كليًا لمحور جمال عبدالناصر للقادم من محور طلعت حرب، تجاه الطريق الدائري، مرورًا بميدان جمال عبدالناصر “ميدان أرابيلا”، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير مشروع محور جمال عبدالناصر بمنطقة القاهرة الجديدة.

وقررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك ابتداءً من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، يوم الأربعاء الموافق 14/9/2022 ولحين انتهاء الأعمال.

ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من محور طلعت حرب استكمال السير بمحور طلعت حرب فيمينًا محور الشباب، فيمينًا شارع محمد فريد فيمينًا محور جمال عبدالناصر، فالدوران والعودة تجاه مناطق الطريق الدائري، ومحور عمر سليمان.

وتُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.