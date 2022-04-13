غلق محور المشير لتنفيذ كوبري سيارات.. تعرف على التحويلات المرورية

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات أعلى محور المشير ، ويتطلب غلق محور المشير اتجاه مناطق مدينة نصر قبل منطقة الأعمال.

وتجري المرور تحويل حركة المركبات عن طريق الإنحراف يمينًا إتجاه طريق مستحدث لمسافة 100 متر، والعودة مرة أخرى إلى محور المشير، إتجاه مناطق مدينة نصر لتنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بالوصلة المارة أعلى محور المشير، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 13/4/2022، ولمدة سبعة أيام ليلًا ونهارًا لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.