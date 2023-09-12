غلق محور المشير طنطاوي باتجاه نفق التسعين.. تعرف على تحويلات المرور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوي.

ويستلزم الغلق الكلي في الاتجاه القادم من نفق التسعين تجاه محور المشير محمد على فهمي مع تحويل حركة المرور يمينًا، بطريق الخدمة الموازي لمحور المشير، بداية من الساعة 12 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023، ولمدة 10 أيام ليلًا ونهارًا

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.