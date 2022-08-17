«غلق محور المشير».. تحويلات مرورية لاستكمال أعمال «المونوريل»

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل ورفع وتركيب الكمرات المعدنية.

ويستلزم الغلق الكلي لكوبري المشير اتجاه محور أبو زيد خضر مع تحويل حركة المرور، يمينًا شارع الوفاء والأمل فالدوران والعودة من أسفل كوبري الوفاء، والأمل فيمينًا مسطح كوبرى المشير تجاه محور أبو زيد خضر.

على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16/8/2022، بدايةً من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم ولمدة 5 ليالي.

وتُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.