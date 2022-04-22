غلق محور المشير اتجاه القاهرة الجديدة.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخاصة بكوبري السيارات الجاري تنفيذه أعلى محور المشير.

ويتطلب غلق محور المشير إتجاه مناطق القاهرة الجديدة قبل منطقة الأعمال، وتحويل حركة المركبات عن طريق الانحراف يمينًا اتجاه طريق خدمة مستحدث لمسافة (100م)، والعودة مرة أخرى إلى محور المشير اتجاه مناطق القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 22/4/2022، ولمدة 7 أيام (ليل نهار).

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.