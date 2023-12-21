غلق محور الفريق كمال عامر لتنفيذ اختبار أحمال.. تعرف على المواعيد

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري محور المنيب، القوس الغربي تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

ويستلزم الغلق الكلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري محور المنيب، اتجاه الطريق الطريق الدائري القوس الغربي، على أن تنفذ تلك الأعمال لمدة يومين على النحو التالي:

يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري ابتداء من الساعة 1 صباحًا، وحتى الساعة 6 صباحًا.

يوم السبت الموافق 23 من الجاري، ابتداء من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.