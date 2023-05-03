غلق محور الأوتوستراد لمدة شهر.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمحور الأوتوستراد بالاتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائي السريع بداية من سور مطار حلوان الحربي، وسير القومية للأسمنت وصولًا للمآوى الدوراني قبل طريق الصعيد الحر، لتنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع، وكذا تطوير كفاءة لطريق الأوتوستراد بالمنطقة المُشار إليها.

وتكون مدة تنفيذ تلك الأعمال 30 يومًا فقط، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023 مع إلتزام الشركة المنفذة بتنفيذ تجربة بالأسوار دون تنفيذ أعمال بنهر الطريق، يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3-4/5/2023.

ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

-القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يميناً الممر الملاصق لسور حلوان الحربي فيمينًا شارع السكة الحديد، فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت واستكمالًا بشارع مدخل أسمنت حلوان فيسارًا محور الكورنيش، فيسارًا طريق المصانع وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

-القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى يسلك المآوى الدوراني، بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيمينًا محور الكورنيش، فيمينًا شارع مدخل أسمنت حلوان وإستكمالاً شارع القومية للأسمنت فيميناً شارع السكة الحديد فيسارًا الممر الملاصق لسور حلوان الحربى وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.