غلق محور الأوتوستراد لتنفيذ القطار الكهربائي.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد، وكذا تطوير كفاءة طريق الأوتوستراد.

ويستلزم الغلق الكلي لمحور الأوتوستراد بالاتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائي السريع، بداية من سور مطار حلوان الحربي وسير القومية للأسمنت وصولاً للمآوى الدوراني قبل طريق الصعيد الحر.

وتكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 28/7/2023 ولمدة 30 يومًا.

ويستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

-القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يسارًا الطريق الموازي لمحور الأوتوستراد فيمينًا نفق عرب راشد، واستكمالاً بالممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيمينًا شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت، واستكمالاً بشارع مدخل أسمنت حلوان فيساراً محور الكورنيش فيسارًا طريق المصانع وصولًا لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

-القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادي، يسلك المآوى الدوراني بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيميناً محور الكورنيش فيمينًا شارع مدخل أسمنت حلوان، واستكمالاً شارع القومية للأسمنت فيمينًا شارع السكة الحديد فيسارًا الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فنفق عرب راشد فيسارًا الطريق الموازي لمحور الأوتوستراد، وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.