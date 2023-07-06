غلق كوبري مشاه محور الميثاق في مدينة نصر.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبري مشاه بمحور الميثاق بجوار سنترال 3 زهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ويستلزم الغلق الكلي لمحور الميثاق بالاتجاهين أمام سنترال 3 زهراء مدينة نصر.

وتكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة ليلتان فقط بدءً من الساعة الـ 12 صباحًا وحتى الـ 6 صباحًا من نفس اليوم يومي الجمعة والسبت الموافقين 7-8/7/2023.

ويستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

-القادم من كوبرى الفطيم تجاه محور شنزو آبي يسلك يمينًا عمارات رقم 600، والعودة تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه محور شنزو آبي.

-القادم من محور شنزو آبي تجاه كوبري الفطيم يسلك يمينًا شارع مدرسة زهراء مدينة نصر، فيسارًا شارع المشتل فيسارًا شارع عادل محمود صبري، تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه كوبري الفطيم.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.