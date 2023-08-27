غلق كوبري جهينة لاستكمال مونوريل 6 أكتوبر.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية، خاصة بمشروع مونوريل خط مدينة 6 أكتوبر، أعلى كوبري ميدان جهينة بالاتجاهين، مما يستلزم الغلق الكلي لكوبري جهينة بالموقع المشار إليه، على أن تنفذ تلك الأعمال على مدار 3 أيام، على النحو التالي:

يوم الأحد الموافق 27/8/2023 تكون الأعمال على مدار 24 ساعة فقط.

ابتداء من يوم الأثنين الموافق 28/8/2023 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023، تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالإتجاه القادم من بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي، وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه طريق الواحات تسلك مسطح كوبرى جهينة، وصولاً إلى طريق امتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يمينًا إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو، حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق امتداد محور 26 يوليو اتجاه ميدان جهينة، ثم الدخول يمينًا إلى طريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه طريق الواحات عقب تجاوز منطقة الأعمال.

الاتجاه القادم من طريق الواحات: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالاتجاه الطريق القادم من الواحات وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي، تسلك مسطح كوبري جهينة وصولاً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يميناً إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو، حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26 يوليو إتجاه ميدان جهينة، ثم الدخول يميناً إلى طريق وصلة دهشور الشمالية إتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.