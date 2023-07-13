غلق كوبري العاشر ومنزل «الدائري» المؤدي لزهراء مصر القديمة.. تعرف على الطرق البديلة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة وضع الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل، مما يستلزم غلق كلي لكوبري العاشر بالاتجاهين، وكذا غلق منزل الطريق الدائري المؤدي لمناطق زهراء مصر القديمة.

يأتي ذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 الساعة 12 صباحًا لحين إنتهاء الأعمال، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

-القادم من متحف الحضارات إلى طريق كورنيش النيل يسلك شارع بين الأديرة، استكمالًا لجامع عمرو بن العاص وصولاً إلى نفق الملك الصالح إلى طريق كورنيش النيل.

-القادم من طريق الكورنيش إتجاه متحف الحضارات يسلك طريق كورنيش النيل، وصولاً إلى نفق الملك الصالح استكمالًا لجامع عمرو بن العاص وشارع بين الأديرة وصولاً إلى شارع الفسطاط.

وبالنسبة لمحور الكورنيش استمرار السير في الاتجاهين دون أى تعديل، وغلق منزل زهراء مصر القديمة من الطريق الدائري، واستكمال السير من منزل الكورنيش.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.