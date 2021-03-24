غلق كوبري العاشر من رمضان لإزالة عقار بمصر القديمة.. تعرف على تحويلات المرور

خشية سقوط أجزاء من العقار على الكوبري.

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية وغلق كوبري العاشر من رمضان في الاتجاهين، وذلك لتنفيذ أعمال إزالة أحد العقارات المجاورة للكوبري بمنطقة مصر القديمة.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، بالتزامن مع تنفيذ قرار إزالة العقار.

ويستلزم غلق كوبري العاشر من رمضان في الاتجاهين، اعتبارًا من الساعة 12,5 صباحًا يوم الخميس الموافق 25/3/2021، وحتى الساعة 6 صباحًا، خشية سقوط أجزاء من العقار على الكوبري.

وتنفذ التحويلات المرورية على النحو التالي:

-القادم من الكورنيش إتجاه أثر النبي استكمال الكورنيش وعدم الصعود اتجاه كوبري العاشر.

-القادم من محور عين الحياة إتجاه مطلع كوبرى العاشر سيتم الدخول يميناً شارع الإمام وعدم استكمال اتجاه مطلع كوبرى العاشر.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.