غلق كوبري البراجيل لتنفيذ أعمال محور 26 يوليو الجديد.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري أعلى طريق البراجيل ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد مما يستلزم غلق كلي لطريق البراجيل أمام حركة المرور ، تحديدًا في الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري إتجاه مناطق كوبري المطار ومحور أحمد عرابي “فقط”، لمسافة ما يقرب من 600 متر، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ 1 صباح يوم الإثنين الموافق 9/5/2022 حتى الانتهاء من الأعمال.

وتجرى التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة سير المركبات القادمة من مناطق أوسيم وأسفل الطريق الدائري، وترغب بالسير إتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى تقوم بالدخول للإتجاه الأخر (القادم من كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى)، قبل منطقة الغلق بعد إستحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الإتجاه الأخر إلى اتجاهين لحركة المرور.

استكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى إتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى، عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.