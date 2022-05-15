غلق كوبري أحمد سعيد من محور صلاح سالم.. تعرف على تحويلات المرور

تنفذ الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعمال الغلق الكلي لكوبري أحمد سعيد في الاتجاه القادم من محور صلاح سالم اتجاه شارع رمسيس لتنفيذ تركيب الفواصل الإنشائية الخاصة به، وتُعين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور.

ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

الاتجاه القادم من محور صلاح سالم إتجاه شارع رمسيس: استكمال حركة المركبات بمسطح كوبرى أحمد سعيد فيميناً شارع السرجاني، فالدوران والعودة من ميدان عبده باشا إتجاه شارع العباسية فيميناً شارع أحمد سعيد إتجاه شارع رمسيس.

على أن يتم تنفيذ الأعمال في مدة زمنية ليلة واحدة فقط إعتبارًا من الساعة 12.5 صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2022، وحتى الساعة الـ 6 صباحًا من نفس اليوم.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.