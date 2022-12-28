غلق كلي لنفق اللواء باقي زكي بمحور التسعين.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية، الأمر الذي يستلزم استكمال أعمال الغلق الكلي (لنفق اللواء باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي)، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 30 يومًا فقط، ليلًا ونهارًا، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 28 / 12/2022.

وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من كوبري التسعين، تستكمل السير بمحور التسعين الجنوبي، فالدوران والعودة من المآوى الدوراني أمام مجمع البنوك، فيمينًا إتجاه محور التسعين الشمالي.

وإجراء بعض التحويلات المرورية المتقدمة بالطريق الدائرى على النحو التالي:

تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمسطح كوبري التسعين، القادم من مناطق المعادي إتجاه محور التسعين الجنوبي:

حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري يتم الدخول يمينًا محور جمال عبدالناصر “مسطح كوبري عمر سليمان”، فالدوران والعودة من المآوى الدورانى ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيمينًا محور الأمل إتجاه محور التسعين الجنوبي.

حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري، تستكمل السير بالطريق الداعم فيمينًا، شارع طه حسين إتجاه محور مصطفى كامل ومناطق القاهرة الجديدة.

تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمطلع كوبري التسعين، القادم من طريق السويس تجاه محور التسعين الجنوبي:

حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى تستكمل السير بالطريق الداعم فمدخل نفق الجولف، إتجاه محور جمال عبدالناصر فالدوران، والعودة من المآوى الدوراني ما بعد ميدان عمر بن الخطاب، فيميناً محور الأمل إتجاه محور التسعين الجنوبي.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات، الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.