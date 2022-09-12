غلق كلي لنفق القطامية - العين السخنة.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير محور الخمسين بمنطقة زهراء المعادي بمحافظة القاهرة.

ويستلزم الغلق الكلي لنفق القطامية – العين السخنة ضمن أعمال الإزدواج والتوسعة ليصل إلى 6 حارات لكل إتجاه، وذلك اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا، يوم الإثنين الموافق 12/9/2022 ولمدة 4 أشهر.

وتنفذ التحويلات المرورية التالية:

غلق طريق القاهرة – العين السخنة (المتجه من القاهرة إلى العين السخنة)، وتحويل حركة المركبات (أعلى نفق القطامية) يمينًا للمنزل المؤدي إلى شارع الخمسين، والصعود مرة أخرى من المطلع المقابل والمؤدي إلى طريق القاهرة العين السخنة (اتجاه العين السخنة).

غلق نفق القطامية (أسفل طريق القاهرة العين السخنة)، وتحويل حركة المركبات يمينًا للمطلع المؤدي إلى طريق القاهرة – العين السخنة.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.