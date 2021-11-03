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غلق كلي لمحور المشير طنطاوي بسبب «المونوريل»

في محافظة القاهرة.
أماني عوض 12:23 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 12:23 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال رفع القطار بمشروع المونوريل بمحور المشير طنطاوي في الاتجاه القادم من مدنية نصر اتجاه القاهرة الجديدة، بالوصلة المقابلة لمركز مؤتمرات “المنارة” مع الاستبقاء على حركة المرور بطريق الخدمة.

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ويستلزم غلق كلي للمحور المشار إليه بداية من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء، الموافق 3/11/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس الموافق 4/11/2021، وكذا بداية من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 4/11/2021 وحتى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة الموافق 5/11/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

من جانبها، عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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