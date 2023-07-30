غلق كلي لطريق 26 يوليو لاستكمال «المونوريل».. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل خط وادي النيل بالعجوزة، 6 أكتوبر.

ويستلزم الغلق الكلي لطريق 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان، ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا بدايةً من أعلى نفق وادي النيل وحتى قبل مطلع كوبرى لبنان.

وتكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الـ 12 صباح يوم الإثنين الموافق 31/7/2023، وحتى الساعة الـ 5 صباح يوم السبت الموافق 5/8/2023 لمدة 6 أيام، ويستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

-حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير إتجاه كوبرى 15 مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يمينًا، إلى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو، واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي، اتجاه كوبرى 15 مايو وميدان سفينكس.

-حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو ونادى الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الأخر (القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر)، بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى.

-استكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلى بشارع 26 يوليو إتجاه ميدان لبنان، ومدينة 6 أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثة قبل مطلع كوبرى لبنان.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.