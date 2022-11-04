غلق كلي بطريق المريوطية لتطوير وتوسعة «الدائري» في الجيزة

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى طريق المريوطية، والبدء بتركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى طريق المريوطية، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأتوستراد حتى أعلى طريق المنصورية.

ويستلزم غلق كلي لطريق المريوطية عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الاتجاهين بالتناوب، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 10 أيام، بدءً من صباح يوم الجمعة الموافق 4 الجاري حتى صباح يوم الأحد الموافق 13 الجاري، اعتبارًا من الساعة 12صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من شارع الأهرم وترغب بإستكمال السير إتجاه مناطق (شبرامنت وسقارة – طريق دائرى المنيب ) يتم الدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالإتجاه الأخر عن طريق كوبرى البطران وذلك بعد تحويل الإتجاة اللأخر (القادم من مناطق شبرامنت – سقارة إتجاه شارع الأهرام)، إلى الإتجاهين وإستكمال السير بالتحويلة ثم العودة للطريق الأصلى إتجاه (شبرامنت – سقارة) عن طريق كوبرى عثمان بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من مناطق (شبرامنت – سقارة) وترغب بإستكمال السير إتجاه مناطق (شارع الأهرام – طريق دائرى المنيب) يتم الدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالإتجاه الأخر عن طريق كوبرى عثمان وذلك بعد تحويل الإتجاة اللأخر القادم من (شارع الأهرام إتجاه مناطق شبرامنت – سقارة) إلى إتجاهين وإستكمال السير بالتحويلة ثم العودة للطريق الأصلى إتجاه (شارع الأهرام) عن طريق كوبرى البطران بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.