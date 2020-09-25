غلق كلي بطريق الأوتوستراد بالاتجاهين.. تعرف على التحويلات المرورية

لرفع 6 كمرات معدنية، الخاصة بالكوبري المستحدث أعلى "التونسي".

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلقًا كليًا لحركة المرور وإجراء تحويلات بطريق الأوتوستراد بالاتجاهين، وذلك لرفع الأجزاء المعدنية الخاصة بالكوبرى الجديد.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة الطرق، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لحركة المرور بطريق الأوتوستراد كوبرى (التونسي) بالاتجاهين لرفع 6 كمرات معدنية، الخاصة بالكوبري المستحدث أعلى “التونسي”.

ومن المقرر أن تبدأ يومي الجمعة والسبت الموافقين 26،25/9/2020م، على أن يتم بدء الأعمال من الساعة الـ12 صباحًا وحتى الـ6 صباحًا من نفس اليوم.

وستنفذ الإدارة العامة لمرور القاهرة، التحويلات المرورية الآتية:

-القادم من مناطق منشآت ناصر تحويل حركة المرور تجاه مخرج كوبرى الأباجية تجاه محور صلاح سالم، والدوارن والعودة من المآوى الدورانى أمام القلعة تجاه مناطق السيدة عائشة.

-القادم من مناطق المعادى تحويل حركة المرور بالمآوى الدورانى، أمام المجزر الآلى تجاه الطريق الدائرى.

من جانبها، قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.