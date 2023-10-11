غلق كشري «نجمة التحرير» في مدينة 6 أكتوبر

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة إزالات لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء بالقطاعين الجنوبي والشمالي؛ في إطار جهود الجهاز المستمرة للقضاء على العشوائية ومنع ظاهرة الباعة الجائلين والاستيلاء على الطريق العام وإعاقة حركة المرور.

أضاف رئيس جهاز مدينة 6أكتوبر، أن حملة القطاع الجنوبي أسفرت عن غلق كشري «نجمة التحرير»بالعمارة رقم 26في تعاونيات 103جنوب الأحياء، وكذلك رفع كشك مخالف بجوار معهد البحوث بجنوب الأحياء.

وأوضح «النجار» أن حملة القطاع الجنوبي استهدفت الحي الثاني، وأسفرت عن إزالة روف مخالف لشروط تراخيص البناء، رفع إشغالات الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام المارة وتيسير حركة المرور بالمحور المركزي ومحور الكفراوي .

إزالة زيادة في النسبة البنائية بكمبوند كارما سيتي

أشار «النجار» إلى أن حملة القطاع الشمالي أسفرت عن إزالة زيادة في النسبة البنائية بالعمارة رقم 10 بكمبوند كارما سيتي، فضلا عن رفع الإشغالات والقيام بأعمال نظافة الطرق الرئيسية بمحور جمال عبد الناصر .

وشدد «النجار» على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة 6أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/groups/1176681346128464/?ref=share_group_link

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