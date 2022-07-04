غلق قناة يوتيوب من عمرو دياب إلى آمال ماهر .. أسباب مشروعة وأخرى تثير تساؤلات

تعرضت قناة المطربة آمال ماهر على منصة يوتيوب صباح الأحد لغلقها مرة ثانية بعد أيام قليلة من عودتها ، وذلك سبب تساؤلات كثيرة حول أسباب غلق القناة فجاة لاسيما لمحبي أغاني وفن آمال ماهر.

وحدث ذلك مع النجم عمرو دياب منذ فترة فجأة ، لكن أعلن بعدها أن سبب ذلك هو نقل المحتوى الموسيقي له من يوتيوب لمنصة أنغامي الشهيرة التي قام بالتعاقد معها في دبي لطرح أي أغنية له حصريا فقط لأنغامي .

وائل غنيمي : غلق قناة يوتيوب كاملة يكون من صاحب القناة نفسها

قال المنتج وائل غنيمي للمال : أن غلق قناة بمنصة يوتيوب يكون من خلال صاحب القناة نفسها ، وقد يكون ذلك ماحدث مع قناة آمال ماهر صباح اليوم .

أضاف أنه حينما أغلقت قناة يوتيوب عمرو دياب منذ فترة ، كان بهدف نقل المحتوى الموسيقي منها لمنصة أخرى وهي أنغامي التي تعاقد معها دياب وقامت بشراء المحتوى الفني الذي قدمه في مسيرته الغنائية الطويلة ، مؤكدا أن ما حدث معه لايمكن أن يتحقق مع أي مطرب آخر غيره مهما كانت شهرته ومكانته الفنية .

ولفت غنيمي إلى أنه أحيانا يتم حذف أغنية معينة على قناة يوتيوب لمطرب ما ، بسبب حقوق ملكية فكرية أما غلق قناة يوتيوب كاملة فذلك يكون من صاحب القناة الذي قام بغلقها ، ولايمكن تخمين أسباب ذلك .

أحمد جابر :لا يمكن أن يقوم مالك قناة يوتيوب بغلق قناته أبدا

وأوضح المنتج أحمد جابر “وان ميوزييك” ، أن سبب غلق قناة يوتيوب حدوث 3 سترايك “بمعنى 3 مخالفات” فيتم غلق القناة بعد إرسال أكثر من رسالة من إدارة يوتيوب لصاحب القناة أن المحتوى الفني الموجود على هذه القناة مملوك لشخص آخر .

وتابع أنه لايمكن أن يقوم مالك قناة بيوتيوب بغلق قناته أبدا ، لإن ذلك يحدث من خلال إدارة يوتيوب نفسها .

وكشف جابر أنه حدث معه سابقا أن تم إرسالة رسالة من يوتيوب له بأن قناته سيتم غلقها بسبب سترايك حدث له من شخص معين كان يملك محتوى موسيقي عرضه على قناته ، لكنه قام بحل هذه المشكلة وتم حذف سترايك ولم تغلق القناة ، حيث يمنح يوتيوب وقتا معينا لحل أي سترايك وإلا يتم غلق هذه القناة .