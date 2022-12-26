«غلق في كوبري كمال الجنزوري».. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إصلاح كوبري كمال الجنزوري أعلى محور النصر بمناطق مدينة نصر، وسيتم إجراء غلق وتحويلات مرورية على النحو التالي:

أولاً: مناطق الغلق:

مطلع كوبرى كمال الجنزوري الإتجاه القادم من كوبرى المشـير أبو غزالة.

مطلع كوبرى كمال الجنزوري القادم من محور حسن المأمون وشارع الشهيد إبراهيم الشيخ.

مسطح كوبرى كمال الجنزوري القادم من شارع إبراهيم الشيخ إتجاه شارع عمر بن الخطاب.

مسطح كوبرى كمال الجنزورى الإتجاه القادم من شارع عمر بن الخطاب إتجاه محور النصر.

مطلع ومسطح كوبرى كمال الجنزورى الإتجاه القادم من كوبرى ممدوح مرعى (عباس العقاد).

غلق شارع عمر بن الخطاب إتجاه شارع أحمد فخرى.

غلق شارع أحمد فخرى إتجاه شارع عمر بن الخطاب.

ثانيًا: التحويلات المرورية:

الاتجاه القادم من كوبرى المشـير أبو غزالة يسلك مسطح كوبرى كمال الجنزوري، فالدوران والعودة من المأوى الدوراني الأول أسفل الكوبري إتجاه محور الثورة مرة أخرى.

الاتجاه القادم من كوبري المشير أبو غزالة يسلك مسطح كوبري كمال الجنزوري، فيميناً شارع إبراهيم الشيخ إتجاه مناطق عمر بن الخطاب.

الاتجاه القادم من شارع إبراهيم الشيخ، يسلك يميناً خلف عمارات رامو اتجاه شارع عمر بن الخطاب.

الاتجاه القادم من شارع عمر بن الخطاب، يسلك يميناً شارع الفرسان اتجاه امتداد شارع مكرم عبيد.

الاتجاه القادم من القادم من كوبري ممدوح مرعى (عباس العقاد)، يسلك يميناً شارع مكرم عبيد.

الاتجاه القادم من شارع مكرم عبيد، يسلك يميناً شارع حافظ رمضان إتجاه شارع أحمد فخرى.

الاتجاه القادم من شارع أحمد فخري، يسلك يميناً شارع حافظ رمضان إتجاه شارع حسن المأمون.

الاتجاه القادم من شارع حسن المأمون، يسلك يساراً من أسفل كوبرى كمال الجنزوري، فيميناً شارع إبراهيم الشيخ.

يُشار إلى إستمرار إجراء أعمال التحويلات المرورية المشار إليها، لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.