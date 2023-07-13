غلق طريق 26 يوليو لتنفيذ «المونوريل».. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط وادي النيل المهندسين – 6 أكتوبر، والبدء في إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديدًا من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادي النيل، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل “وادى النيل” .

ويستلزم الغلق الكلي لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار يومين بدءً من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا يوم الجمعة الموافق 14/7/2023.

وتجري تحويلات مرورية على النحو التالي:

-حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب فى السير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، لتدخل يمينًا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

-استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.