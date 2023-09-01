غلق طريق 26 يوليو الرئيسي لمدة 6 شهور.. تعرف على تحويلات المرور

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية مع وضع الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل “وادي النيل”، بطريق 26 يوليو الرئيسي، تحديدًا بمنطقة أعلى نفق شارع وادي النيل وحتى مطلع كوبري ميدان لبنان.

ويستلزم الغلق الكلي لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاهين بالموقع المشار إليه، لمدة 6 أشهر بداية من يوم السبت الموافق 2/9/2023.

وتجري بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب في استكمال السير تجاه كوبري 15 مايو ونادي الزمالك، تقوم بالدخول يمينًا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو، واستكمال السير حتى العودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو وميدان سفنكس.

حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، تقوم بالدخول يمينًا إلى الطريق الداعم لطريق 26 يوليو من أعلى نفق وادي النيل، واشتكمال السير حتى العودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو، عقب تجاوز منطقة الأعمال بإتجاه ميدان لبنان ومناطق مدينة 6 أكتوبر.

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.