غلق طريق بلبيس الصحراوي لمدة 30 يومًا.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال الصرف الصحي لجزء من مدينة القاهرة الجديدة، والتوسعات العمرانية بطريق السويس وصولاً للجبل الأصفر.

ويستلزم الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 6/9/2023 ولمدة 30 يومًا، وتحويل الحركة المرورية على النحو التالي:

القادم من طريق الإسماعيلية يسلك يمينًا شارع حامد حجازي، فيسارًا طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوي.

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.