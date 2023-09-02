غلق طريق بلبيس الصحراوي.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الجسات الاستكشافية بطريق بلبيس الصحراوي أمام تقاطعه مع شارع طابا.

ويستلزم الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، وذلك إعتبارًا من الساعة الـ9 صباحًا يوم الأحد الموافق 3/9/2023، وحتى الساعة الـ 1 ظهرًا من نفس اليوم.

وتجري تحويلات مرورية على النحو التالي:

القادم من طريق الإسماعيلية يسلك يميناً شارع حامد حجازي، فيسارًا طريق العبور تجاه طريق بلبيس الصحراوى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.