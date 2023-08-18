غلق طريق الواحات في الجيزة.. تعرف على تحويلات المرور

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، عن وضع الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، تحديدًا من الجهة المقابلة لمحطة الوقود “توتال” وحتى الجهة المقابلة لمحطة مياه شرب 6 أكتوبر، بالاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه مناطق 6 أكتوبر.

ويستلزم الغلق الكلي لطريق الواحات أمام حركة المرور في الاتجاه والموقع المشار إليهما، وتنفذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023، حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16/2/2024.

وتجري تحويل حركة المرور بطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم إلى الطريق المستحدث طريق داعم، طريق رئيسي، وكذا استحداث (2 رامب) للدخول إلى مسار التحويلة، وذلك على النحو التالي:

-حركة المركبات بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم، وترغب بالسير إتجاه مناطق الحي المتميز تسلك الرامب الأول (المستحدث) المؤدي إلى طريق الخدمة وصولاً إلى مدخل الحي المتميز.

-حركة المركبات بطريق الواحات بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه مناطق 6 أكتوبر تسلك الرامب الثاني (المستحدث) المؤدي إلى الطريق الرئيسي البديل، واستكمال السير بمسار التحويلة للعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال، وصولاً لمناطق 6 أكتوبر.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.