غلق طريق الفيوم لمدة 5 أيام.. تعرف على تحويلات المرور

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير أعلى ميدان الرماية – طريق الفيوم، والذي يربط بين المنطقة الأثرية “الأهرامات”، والمتحف المصري الكبير، وذلك لاستكمال أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي.

ويستلزم الغلق الكلي بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه طريق الفيوم، وذلك لمدة 5 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023، وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وتجرى تحويلات مرورية على النحو التالي:

-حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية، وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذي يستحدث “الطريق البديل”، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي، عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.