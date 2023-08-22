غلق طريق الفيوم لتنفيذ الممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير في الجيزة

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير أعلى (ميدان الرماية / طريق الفيوم)، والذي يربط بين المنطقة الأثرية “الأهرامات” والمتحف المصري الكبير، ويستلزم الغلق الكلي بطريق الفيوم بالاتجاهين “بالتناوب”، وذلك لمدة 6 أيام على أن تكون الأعمال على مدر 24 ساعة.

وتأتي المواعيد كالتالي: الاتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه شارع ميدان النصر بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023، الساعة 12 صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 24/8/2023.

-الاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوي، اتجاه الفيوم بدءً من يوم الجمعة الموافق 25/8/2023، الساعة 12 صباحًا وحتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.

ويستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق الفيوم، وترغب بالسير إتجاه ميدان النصر يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذي تم إستحداثه “الطريق البديل”، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير إتجاه الفيوم يتم الدخول يمينًا إلى الطريق، الذي تم إستحداثه “الطريق البديل”، ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.