غلق طرق .. وقف رحلات .. فصل الكهرباء ببعض المناطق .. حصيلة عاصفة اليوم

رئيس الحكومة يواصل اجتماعته .. والمحافظات ترفع درجة الاستعداد إلى “القصوى”



السكة الحديد: حركة التشغيل مستقرة .. وزيادة “طبيعية” بنسبة 10 – 20% في إقبال المسافرين

· موانئ البحر الأحمر: لا تأثير على الملاحة .. والإجراءات الاحترازية تتم لحماية السفن

محمود محسن:

ضربت عواصف ترابية، اليوم الاثنين، مختلف أنحاء الجمهورية وتسببت في ارتباك حركة النقل في البضائع والركاب، وأعلنت عدة إدارات للمرور في بعض المحافظات إغلاق طرق صحراوية رئيسية، كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تطورات الطقس، والآثار التي ترتبت على سوء الأحوال الجوية.



وزار رئيس الحكومة غرفة عمليات مركز دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، برفقة وزير التنمية المحلية أبوبكر الجندي، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبد العال، لمتابعة التجهيزات التي تتم للتعامل مع أحواء الطقس في ضوء تقارير الهيئة التي تؤكد مرور عواصف ترابية شديدة على مصر هذه الأيام.

وقال المهندس أشرف رسلان نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للتشغيل، إن حركة القطارات تعمل بصورة طبيعية في ظل حالة الجو المضطربة حاليا، مشيرا إلى أن الأثر السلبي الذي قد قد ينعكس على حركة القطارات، من سوء الأحوال الجوية، يحدث فقط خلال الأمطار الشديد، التي من الممكن أن تؤدي لتعطل بعض الأجهزة الكهربائية التي تتحكم في تشغيل المرفق.

وعن مدى إقبال المسافرين على استخدام السكة الحديد في تنقلاتهم اليوم، كنتيجة لغلق بعض الطرق الصحراوية الرئيسية بين المحافظات، أوضح رسلان أن هناك زيادة في إقبال المسافرين على استخدام المرفق اليوم بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.

غير أن رسلان فسر تلك الزيادة بالإجازة الرسمية المقررة غدا الثلاثاء بمناسبة عيد العمال، مشيرا إلى أن أوقات الإجازات مثل نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، تشهد زيادة في حركة التشغيل، لافتا إلى أن الجانب الأكبر من الإقبال اليوم كان على خطوط الوجه البحري.



** غلق طرق



وكانت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أعلنت ظهر اليوم إغلاق طرق صحراوية بمحافظات الصعيد، والصحراء الغربية، منها، قنا – سوهاج، الخارجة – العوينات ، قبل أن تعلن عن غلق مزيد من الطرق في نطاق مديريات الأمن بمحافظات قنا وأسوان والوادي الجديد، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، تحسبا للحوادث بسبب ضعف الرؤية، وتعتمد النسبة الأعظم من حركة نقل البضائع والركاب على الطرق عموما.



** استقرار بموانئ البحر الأحمر



وأكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، استقرار حركة الملاحة بالموانئ التابعة للهيئة، على مستوى الركاب والبضائع رغم سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن قرار غلق الميناء بسبب سوء الطقس يتم في حالات الأمطار الغزيرة، والرياح الشديدة التي تؤدي لارتفاع الأمواج عن المعدلات الطبيعية.

وتابع يوسف أنه حتى في حالات غلق الميناء، فإن عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة تستمر بصورة طبيعية.

وأضاف أن قرار غلق الميناء ، في حال اتخاذه، يهدف لحماية السفن، والرصيف البحري من حوادث التصادم التي قد تنجم عن شدة الرياح وارتفاع الأمواج في بعض الاوقات، مشيرا إلى وجود حواجز “فندر” ، تفصل بين السفن الراسية بالميناء، والرصيف البحري، في حالة تردي أحوال الطقس فجأة قبل مغادرة السفن.

وتابع: أثناء الاضطرابات الجوية تعلن الهيئة رفع درجة الاستعداد لمختلف وحداتها، للتدخل السريع في حالة طلب المساعدة في عرض البحر، مع ضمان سلامة عمل العلامات الملاحية “شمندورات” التي ترشد السفن إلى طريقها، ويقوم رئيس الهيئة بعمل جولات تفقدية للتأكد من سلامة حركة الملاحة.

ويتبع هيئة البحر الأحمر 8 موانئ بحرية ، ووفقا لبيان صادر اليوم عن حركة الملاحة فيها، استقبال ميناء سفاجا اليوم السفينة “الحرية2” وعلى متنها 37 شاحنة، كما غادرت سفينتين على متنهما 62 راكب و 76 شاحنة ، و5 سيارات، وشهد ميناء نويبع وصول وسفر 994 راكب.

** اجتماعات متواصلة



وواصل رئيس الحكومة شريف إسماعيل، اجتماعات حول تداعيات سوء الأحوال الجوية، حتى الدقائق الماضية، من خلال زيادة أخرى لمركز دعم واتخاذ القرار بحضوء وزراء الري والإسكان والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية

وقام بعمل اجتماعات بالفيديو كونفرانس بعدد من المحافظين، الذين أكدوا تفعيل غرف العمليات لديهم على مدار الساعة، ورفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى

واستعرض المحافظون عددا من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من جانبهم بالتنسيق مع المحافظات المجاورة، ومنها الإغلاق المؤقت لعدد من الطرق الرئيسية تحسبا لانعدام الرؤية، وحفاظا على أرواح المواطنين.

ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها وقف رحلات البالون بالأقصر، وكذلك حركة الملاحة النهرية في أسوان والأقصر، بجانب فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من الجاهزية، كما وجه بضرورة توفير كافة المعدات والأجهزة والتأكد من فاعليتها، والحرص على تمركز فرق الطوارئ في مواقعها تأهباً للتدخل السريع في حالة حدوث أية تداعيات.

وخلال الزيارة، عرض وزير الري تقريراً حول أبرز تجمعات السحب والاحتمالات المتوقعة لسقوط الأمطار، كما عرض تقريراً حول الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول والتي يتم تنفيذها منذ عام 2014 وحتى 2020 باستثمارات تبلغ نحو 9.3 مليار جنيه،

ويشمل التنفيذ إقامة سدود وبحريات وخزانات أرضية وحواجز ترابية فضلاً عن التأهيل لمخرات السيول، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ أعمال باستثمارات تصل الى 6 مليارات جنيه، وأشار الوزير إلى أن أعمال الحماية أدت إلى تقليل الأثار السلبية الناجمة عن السيول، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات.

جدير بالذكر أن البنية الأساسية في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية تضررت بشدة على خلفية هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي.