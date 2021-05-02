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غلق شواطئ بلطيم وكافة الحدائق والمتنزهات بكفرالشيخ

منع أي مظاهر للاحتفال بشم النسيم 2021 وأعياد الربيع
المال - خاص 8:29 ص, الأحد, 2 مايو 21 8:29 ص, الأحد, 2 مايو 21

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أصدر اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، باستمرار تطبيق التعليمات الصادرة من الدولة ومجلس الوزراء الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أي مظاهر للاحتفال بشم النسيم 2021 وأعياد الربيع، وومنع كافة التجمعات

وشهدت حدائق مدن كفر الشيخ ، وخاصة بمدن كفر الشيخ وفوه ومطوبس ودسوق ، الغمر بالمياه ، وغلقها ومنع دخول المترددين عليها اليوم وغد الاثنين .

كما قرر محافظ كفر الشيخ منع كافة التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات في كافة الأماكن وعلى أفرع نهر النيل” دسوق ،فوه ،مطوبس” أو بحدائق ادفينا و شواطئ المصيف ، ومراقبة المراسي النيلية مع فض أي تجمعات تقام بالمخالفة، بالتنسيق مع الجهات الامنية في هذا الشأن ،وخاصة يوم غد الاثنين .

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غمر الحدائق بالمياه فى كفر الشيخ
غمر الحدائق بالمياه فى كفر الشيخ

وأشرفت المهندسة عايده ماضي ،رئيس مركز ومدينة دسوق، على غمر حديقة الأسرة والطفولة وأم القرى والحدائق العامة بالمياه ، وغلقها،وأشرف وائل فرج ، رئيس مركز ومدينة فوه ،على غلق حديقة العائلات ، وغمر الحدائق العامة بالمياه.

كما أعلن العميد محمد عبدالقوي ،رئيس مدينة مصيف بلطيم ، عن غلق شواطئ المصيف ، ومنع دخول الراغبين في قضاء أعياد الربيع وشم النسيم به.

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و شدد محافظ كفر الشيخ على تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد ،بكل دقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بكل حسم حال حدوث أية مخالفات في هذا الشأن للحد من انتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشد جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن أية تجمعات والتعاون في تنفيذ الإجراءات و إتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.

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بقلم المال - خاص

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