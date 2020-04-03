غلق شركة النقل والهندسة بالإسكندرية 14 يومًا بعد اكتشاف إصابة «كورونا» (مستند)

تقرر غلق شركة النقل والهندسة لمدة 14 يوما بعد إثبات وجود حالة بها مصابة بكورونا

قررت مديرية الصحة بالإسكندرية “منطقة شرق” غلق شركة النقل والهندسة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية لمدة 14 يومًا.

ويأتي قرار المديرية بعد إثبات وجود حالة مصابة بفيروس كورونا، يُدعى محمد عبدالصمد مدير الشئون التجارية بالشركة.

وقررت اللجنة التي تم تشكيلها بالمديرية تعيين أطقم أمن جديدة تقوم بالحفاظ على الشركة خلال الـ14 يوما القادمة التي تبدأ من الخميس الماضي ليدخل كل العاملين بالشركة في حجر صحي داخل منازلهم خلال تلك الفترة.

وتقرر أن تكون إجازة الـ14 يوما مدفوعة الأجر للعاملين بالشركة بعد إثبات الحالة المصابة التي كانت آخر يوم له بالشركة منذ الأربعاء الماضي.

وتم تأسيس شركة النقل والهندسة منذ 1956 بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وتتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتقوم بتصنيع الإطارات المطاطية والأنابيب للجرارات الزراعية، والشاحنات والشاحنات الخفيفة، سيارات الركاب، دراجات نارية ودراجات هوائية.

ويشمل نطاق المنتجات أنابيب واللوحات للسيارات، والشاحنات والشاحنات الخفيفة، الجرارات والدراجات الهوائية وعروض الشركة مواد شبه مصنعة تلبيس الإطارات، ويعمل بها قرابة 1600 موظف.