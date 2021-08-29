الإسكندرية

غلق شاطئ «سيدي بشر» بقرار من محافظ الإسكندرية (صور)

بسبب تكرار المخالفات به وقيام المستأجر بإعتراض عمل المفتشين والتعدي عليهم
مها يونس 9:58 م, الأحد, 29 أغسطس 21 9:58 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قراراً بغلق شاطيء إدوارد الخراط بمنطقة سيدى بشر، لأجل غير مسمى لحين إنتهاء التحقيقات، مشددا علي إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وذلك لتكرار وقوع مخالفات علي الشاطئ، وقيام المستأجر بعرقلة عمل أحد مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والتعدى عليه أثناء أداء عمله خلال المرور والمتابعة على الشاطئ.

وأكد المحافظ علي استمرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجميع الجهات المعنية بتشديد وتكثيف الرقابة والحملات على جميع الشواطئ للقضاء على ورصد أية مخالفات وتحرير الغرامات المالية ضد من يثبت مخالفته من مستأجرى الشواطئ والتي قد تصل الى الغلق وفسخ التعاقد.

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والجدير بالذكر أن قرار غلق الشاطيء جاء على أثر قيام مستغل الشاطئ بمنع مفتش الإدارة من الدخول إلى الشاطئ لأداء عمله المكلف به ضمن حملة (لا لفرض الإكراميات) والذي يستلزم المرور بين المواطنين وسؤالهم عما اذا قام أحد من عمال الشاطئ بطلب إكراميات من عدمه أو المطالبة بمبالغ نقدية أخرى بخلاف أسعار التذاكر ،و فوجئ مفتش الإدارة بمنعه من دخول الشاطئ وقيام المستغل بالتعدى عليهم مما أدى إلى عدم قيام مفتش الإدارة بمهام عمله الوظيفى.

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وعلى الفور؛ توجه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية إلى الشاطئ لمعرفة ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم منتزة أول وذلك حفاظاً على هيبة الدولة وحماية موظفيها للقيام بأعمالهم الوظيفية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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