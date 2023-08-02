غلق شارع يحيى إبراهيم لتنفيذ محطة مترو الزمالك.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق الزمالك بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة، ما يترتب عليه الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري، حتى شارع حسن عاصم.

وتنفذ الأعمال بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو إتجاه شارع عزيز أباظة تحديدًا فيما قبل شارع حسن عاصم مباشرة، الأمر الذي يترتب عليه الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023، ولمدة 7 أيام فقط على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال في تمام الساعة 6 صباحًا.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.