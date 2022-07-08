«غلق شارع صبحي حسين».. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير في المقطم

تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم بالقاهرة (كورنيش المقطم – محور ياسر رزق)، مما يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلي لامتداد شارع صبحي حسين “منزل الـ 70 فدان”، مع إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:

أولاً: الاتجاه القادم من شارع صبحي حسين وميدان الأسمرات، يسلك يمينًا الطريق المستحدث تجاه منزل كريم بنونة فمناطق الهضبة الوسطى.

ثانياً: الاتجاه القادم من مناطق الهضبة الوسطي، يسلك مطلع كريم بنونة فيمينًا الطريق المستحدث تجاه مناطق الأسمرات، وشارع صبحي حسين.

على أن تكون مدة تنفيذ أعمال الغلق الكلي لمدة شهر 30 يومًا، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 8/7/2022 على مدار اليوم.

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.