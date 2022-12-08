غلق شارع ذاكر حسين لاستكمال مسار «مونوريل العاصمة الإدارية».. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية، ما يستلزم غلق شارع ذاكر حسين المتجه لميدان إنبي، بالوصلة من شارع عبدالله العربي، وصولاً لشارع محمد أحمد سليم، لتنفيذ إنشاء إحدى المحطات الخاصة بمشروع “المونوريل”.

ونفذت تلك الأعمال إبتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/12/2022، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022، على أن تكون فترة الغلق والأعمال من الساعة 12 صباحًا.

وتجرى بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

-حركة المركبات القادمة من محور عبدالله العربى وترغب السير إتجاه شارع حسين ذاكر:

يتم الدخول يميناً إلى شارع المستشار حافظ، ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم، ثم الدخول يميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبي.

ويتم الدخول يميناً شارع محمد فريد أبوالحديد ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم، ثم الدخول يميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.