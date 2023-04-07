غلق شارع «ذاكر حسين» لاستكمال «المونوريل».. تعرف على تحويلات المرور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء تحويلات مرورية ووضع الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية لتنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين للمتجه إلى ميدان إنبي بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولاً لشارع محمد أحمد سليم، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم 4 الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

وتنفذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا ابتداءًا من الساعة 12.05 صباح يوم الجمعة الموافق 7/4/2023 ولمدة 30 يومًا، وتجرى بعض التحويلات المرورية بالنسبة للاتجاه القادم من محور عبد الله العربي، ويرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

يمينًا اتجاه شارع المستشار حافظ ثم الدخول يسارًا تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيمينًا اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبي.

يمينًا اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد ثم الدخول يساراً إتجاه شارع محمد أحمد سليم فيميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبي.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.