غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية لاستكمال محطة مترو أنفاق الخط الرابع.. تعرف على البدائل

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ استكمال أعمال محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الهرم (المرحلة الثانية)، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع الأهرام، بدايةً من أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفي السيد في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية، لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المساحة، وذلك ابتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 حتى انتهاء فترة الأعمال.

ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

-حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يميناً بشارع سيد أبو الخير، واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين، ثم الدخول يسارًا بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد، ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد واستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.