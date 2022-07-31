غلق شارع الهرم.. تعرف على التحويلات المرورية البديلة

أعلنت محافظة الجيزة التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم لتنفيذ محطه مترو أنفاق المساحة.

وعرضت المحافظة، عبر مقطع “فيديو” على صفحتها الرسمية بفيسبوك هذه التحويلات المرورية على النحو التالي:

وتشمل التحويلات حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات “ترسا سابقاً” وترغب فى السير باتجاه شارع الأهرام تستمر فى السير حتى كوبرى “عثمان محرم الجديد ” والصعود أعلى الكوبرى ثـم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتـحـة الـدوران “المواجهـة لنادي الشرقية للدخان” ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع خاتم المرسلين.

ثم الدخول يميناً بشارع اللواء فاروق الصاوي وصولاً حتي شارع الشعب ثم السير يميناً بشارع الشعب.

ثم استكمال السير بشارع الشعب ثم الدخول يساراً اتجاه شارع محمود سامي البارودي وصولاً إلى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

وتنوه محافظة الجيزة بأن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه نفق الهرم – ميدان الجيزة مباشرة يفضل ان تستكمل السير بشارع خاتم المرسلين حتي شارع ترعة الزمر ثم الدوران والعودة اتجاه مناطق نصر الدين وصولاً لتفق الهرم وميدان الجيزة.

كما تشير محافظة الجيزة إلى أنه تم استحداث حارة طوارئ تتخلل موقع الأعمال وذلك لاستغلالها كمسار لسيارات الطوارئ ( الحماية المدنية – الإسعاف – النجدة ) إلى جانب استحداث فتحة دوران بشارع الأهرام بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لشارع الديواني ( قبل موقع أعمال المحطة ) لتخدم حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاة شارعي ( الشعب – خاتم المرسلين).