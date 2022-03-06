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غلق شارع النيل السياحي.. تحويلات مرورية لاستكمال الحواجز الخرسانية بمحيط سفارة الإمارات

في محافظة الجيزة.
أماني عوض 12:53 ص, الأثنين, 7 مارس 22 12:53 ص, الأثنين, 7 مارس 22

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قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع إزالة الحواجز الخرسانية بمحيط سفارة الإمارات الكائنة بشارع النيل السياحي.

ويستلزم الغلق الكلي بشارع النيل السياحي بالمنطقة المواجهة لسفارة الإمارات، واستكمال السير بشارع النيل السياحي إتجاه ميدان الجلاء تقوم بالدخول يسارًا لشارع ابن سينا وصولاً حتى شارع الجيزة ثم السير يميناً، بشارع الجيزة حتى ميدان النهضة، والدخول يميناً بشارع إبن مالك وصولاً حتى شارع النيل السياحي، ثم السير يساراً بشارع النيل السياحى بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى إتجاه ميدان الجلاء.

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يأتي ذلك اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الإثنين الموافق 7/3/2022، حتى الساعة 5 صباحاً نفس اليوم.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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